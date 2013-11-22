Премьер называет «ложными манипуляциями» заявления об отказе Украины от евроинтеграции

Об этом он заявил в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

В частности, комментируя призыв экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко созвать внеочередное заседание СНБО и принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, Азаров назвал «ложными манипуляциями заявления об отказе Украины от евроинтеграции», заявил, что не видит оснований для проведения такого заседания.

По теме: Азаров отрицает давление России на Украину по вопросу ассоциации

«А правительство в любом случае говорит народу правду, какой бы она ни была»,- сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

22 ноября Тимошенко призвала Президента Виктора Януковича созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и принять решение о подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

“Виктор Федорович, я советую Вам и прошу Вас как можно скорее собрать Совет национальной безопасности и обороны, выслушать с родительским вниманием, как Вы умеете, все сомнения Вашего правительства относительно осложнений отношений с Россией, признать, что Вы понимаете их искреннее волнение, и немедленно на внеочередном заседании СНБО принять решение о подписании Соглашения об ассоциации”, - говорится в письме Тимошенко к Януковичу.