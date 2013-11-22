Кокс и Квасневский приехали в больницу к Тимошенко

Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский прибыли в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, в 13.25 кортеж с руководителями мониторинговой миссии заехал на территорию медзаведения.

В больнице Кокс и Квасневский проведут встречу с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

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Кортеж представителей Европарламента встретили около 30 сторонников экс-премьера, которые собрались перед проходной ЦКБ “Укрзализницы”. Люди держат национальные флаги, флаги ВО “Батькивщина” и плакаты с изображением Тимошенко. Сторонники экс-премьера проводили кортеж возгласами “Юле свободу!”.

Пока неизвестно, как долго продлится встреча и будут ли Кокс и Квасневский проводить брифинг по ее результатам.

Перед этим в ЦКБ Укрзализницы” в Харькове прибыло руководство прокуратуры Харьковской области и управления ГПтСУ в Харьковской области.