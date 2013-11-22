Сегодня девятая годовщина Майдана

Протесты были вызваны тем, что ЦИК объявила предварительные результаты президентских выборов, согласно которым победил соперник Ющенко — тогдашний премьер-министр Виктор Янукович.

Впоследствии Верховный суд Украины отменил постановление ЦИК о результатах выборов и обязал её снова провести повторный тур голосования.

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Протестующим удалось вынудить власти Украины дождаться решения ВСУ и на основании его решения о признании результатов голосования во втором туре сфальсифицированными, повторно провести второй тур голосования на президентских выборах.

В результате переголосования второго тура победу одержал Виктор Ющенко.

Ющенко поддержали, преимущественно, западные и центральные области Украины (включая Киев), в то время как Януковича — преимущественно, восточные и южные области.

Еще недавно праздник отмечался на государственном уровне, как День свободы. Праздник был утвержден указом Президента в 2005 г.

В декабре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович отменил празднование Дня свободы, объединив его с Днем соборности. День соборности и свободы теперь отмечается 22 января.