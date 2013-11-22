Часть митингующих на Евромайдане осталась стоять до утра

Большинство протестующих - это журналисты и интернет-блоггеры, говорится в сюжете ночного выпуска ТСН. Акцию они организовали в соцсети. На призыв откликнулись, по разным оценкам, от 1 до 3 тысяч киевлян.

Митингующие держали флаги Украины и Евросоюза и уверяли, что ни одной политической силы не представляют. А цель акции - познакомиться и пообщаться с единомышленниками.

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"Цветовая гамма на знаменах одинакова. Российский триколор, как видите, здесь никак не подходит", - прокомментировал акцию один из ее участников.

К участию в собрании присоединились и отдельные оппозиционные политики. Впрочем, когда они призывали общественность расходиться и возвращаться на следующий день, люди отреагировали на это недовольными возгласами: "Мы уже здесь!", "Стоим до конца!" и "Долой политиков!".

Часть людей решила остаться на Майдане до утра. Они общаются, поют украинские песни и дискутируют относительно дальнейших действий.

В настоящее время известно, что в Киев для участия в акции уже собираются энтузиасты из регионов. Этой ночью во многих областных центрах также прошли акции протеста против решения правительства не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Милиция на мирное собрание граждан отреагировала оперативно. На Майдан подтянулись несколько автобусов с милиционерами и автозаки.