Регионал: Надо думать не о евроинтеграции, а о выплате зарплат

Об этом в эфире телеканала ТВi заявил народный депутат от фракции Партии регионов Олег Царев, пишет Gazeta.ua.

"Мы в первую очередь должны думать о том, чтобы люди получали зарплату, чтобы работали предприятия. В этом будущее", - убежден Царев.

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По словам "регионала", до тех пор, "пока мы не построим Европу здесь, в Украине, Европа у нас не наступит".

"Мы ни перед кем не должны становиться на колени. Мы равные, сильные. Мы — внуки и дети тех, кто выиграл войну. Мы — наследники поколения победителей", - заявил Царев.

Напомним, парламентская фракция Партии регионов призвала президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и председателя Верховной Рады Владимира Рыбака временно отсрочить подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Кроме того, сегодня Кабинет министров Украины приостановил процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.