В милиции объяснили зачем перекрыли подходы к АП

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции, отметив, что на месте присутствует "минимальный контингент из числа резерва".

Также в Главке отметили, что сейчас на Майдане Независимости присутствуют не более 200-300 человек, которые ведут себя мирно.

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Напомним, сегодня правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Парламент 21 ноября отклонил все 6 законопроектов о выезде заключенных для лечения за границу.

21 ноября вечером миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвали президента Януковича придерживаться своих обещаний по закону о лечении заключенных.

Возмущенные решением правительства Украины приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом люди начали собираться на Майдане Независимости в Киеве.