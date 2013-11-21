В Верховную Раду прибыли Кокс и Квасневский

Как передает корреспондент УНИАН, только что они прошли по кулуарам парламента в направлении кабинетов руководства ВР.

Кокс и Квасневский фактически не дали журналистам никаких комментариев.

На вопрос относительно ожиданий от сегодняшнего заседания парламента, Квасневский сказал: “Поживем - увидим”.

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В свою очередь, на вопрос, знают ли представители миссии о том, что рабочая группа, которая разрабатывает законопроект о лечения заключенных, еще не пришла к согласию и что законопроект о прокуратуре еще также не готов, Кокс отметил, что именно сейчас их должны проинформировать относительно ситуации с этими законопроектами.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада должна рассмотрит необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законопроекты: о прокуратуре, о внесении изменений в законодательство о выборах и пять законопроектов о возможности лечения осужденных лиц за рубежом.

На принятии последнего законопроекта очень настаивает ЕС, в случае принятия он предоставит осужденной экс-премьер-министру возможность Юлии Тимошенко выехать на лечение в Германию.