Стали известны размеры и цвет бюллетеней на довыборах 15 декабря

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня повторных выборов, которые состоятся 15 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

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Ширина бюллетеня - 20 сантиметров, длина в 94-м и 223-м округах - один метр, в 194-м и 197-м — 50 сантиметров, в 132-м — 40 см. Текст бюллетеня будет печататься на государственном языке на одном листе светло-зеленого цвета, только с одной стороны с использованием видимых и невидимых защитных красок, которые меняют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного излучения, графически-защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня. Фамилии кандидатов будут внесены в бюллетень в алфавитном порядке.