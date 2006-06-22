Луценко хочет создать еще одну милицию

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным создать в Украине Национальную милицию на базе Криминальной милиции и Милиции общественной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на коллегии Министерства внутренних дел, которая прошла при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в подготовительном центре МВД в Новых Петровцах Киевской области.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, “учитывая силовую специфику” этого подразделения, его руководитель должен определяться исключительно по согласованию с Президентом. «Это именно те люди в погонах, на которых лежит ответственность за правоохранительные функции в государстве», - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что также необходимо на базе главного следственного управления МВД создать следственный комитет. При этом он не уточнил, каковы должны быть функции этого комитета. Однако заметил, что для создания такого комитета необходимо внести определенные изменения в действующее законодательство.

Касаясь темы образования в Украине Национального бюро расследований, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что эта структура должна, в первую очередь, заниматься раскрытием преступлений в наивысших эшелонах власти.

В то же время министр отметил, что, по его убеждению, сегодня в Украине назрела ситуация с созданием института судей-следователей. «Это является крайне необходимым», - отметил он. По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, создание такого органа позволит, в первую очередь, сократить сроки привлечения к ответственности и наказания лиц, которые совершили незначительные преступления.

Говоря о перспективах и неотложных задачах министерства и реформировании правоохранительной системы, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что считает необходимым устранение дублирования функций силовых ведомств; расширение следственных действий МВД; образование специальных следственных подразделений.