Лавров обвинил ЕС в "беспардонном давлении" на страны Восточного партнерства

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если уж сравнивать эту нашу честную и товарищескую позицию с тем, что делают некоторые представители Европейского союза, то, наверное, с той стороны оказывается как раз достаточно беспардонное давление на фокусное государство, и делается заявление типа - вы должны выбирать: либо назад в темное прошлое, либо с нами в светлое будущее", - цитирует Лаврова РИА Новости.

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По его словам, "никто никогда из Евросоюза не произнес той фразы, с которой мы начинаем изложение своей позиции в отношении к "Восточному партнерству". "Это суверенный выбор каждого конкретного государства". Ни один еврочиновник такой фразы не произнес. Они говорят: вы должны сделать выбор, но выбор в пользу Евросоюза, иначе вы пропадете", - отметил он.