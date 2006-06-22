Партия регионов заявляет о переходе в оппозицию к действующей власти.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов, «день 22 июня 2006 года войдет в новейшую историю Украины как день, когда стремление народа к единству, благополучию и процветанию было в очередной раз принесено в жертву интересам политиков, которые принадлежат к так называемому помаранчевому лагерю.

Мы все сегодня видели, как разделился зал парламента, когда помаранчевые аплодировали своей коалиции. Так же сегодня разделена и Украина».

Партия регионов заявляет, что «несмотря на огромную опасность, которую несет в себе факт игнорирования воли миллионов избирателей на Юге и Востоке Украины; вопреки наличию реальной возможности положить конец существующему расколу общества; игнорируя готовность Партии регионов объединить усилия ради выведения страны из глубокого социально-экономического кризиса; забыв об ответственности за судьбу страны в условиях стремительного ухудшения социально-экономической ситуации, действующая власть решилась на продолжение своей авантюрной политики, которая уже привела к довольно жалким результатам, которые, тем не менее, является лишь прологом к настоящей трагедии, ожидающей Украину уже нынешней осенью».

Партия регионов заявляет сегодня об этом «открыто, ведь мы знаем цену помаранчевых договоренностей. Это – результаты беспрецедентных по своему цинизму торгов за власть, за возможность и в дальнейшем использовать руководящие должности в государстве с целью обеспечения как узкопартийных, так и личных интересов».

В ходе консультаций с партиями и блоками, представленными в парламенте, Партия регионов сделала все от нее зависящее, чтобы преодолеть разногласия, которые стоят на пути объединения страны.

«Мы предложили тщательным образом проработанный план быстрой трансформации Украины в развитое европейское государство и указали механизмы его реализации.

Мы определили пути решения самых острых проблем во внешней политике Украинского государства и заявили о готовности совместными усилиями минимизировать те негативные тенденции, которые обозначились в этой сфере на протяжении последних полутора лет.

Мы задекларировали готовность обеспечить конструктивный диалог с представительской властью тех региональных общин, которые из-за отсутствия понимания их проблем со стороны официального Киева начали решать их самостоятельно.

В конечном итоге – мы сказали, что в вопросе создания устойчивого дееспособного парламентского большинства портфели и должности нас интересуют лишь настолько, насколько они будут способствовать улучшению жизни народа.

Однако наше откровенное стремление объединиться ради будущего Украины осталось без ответа. Создание коалиции без Партии регионов, которая фактически победила на минувших выборах, дало четкий ответ на вопрос, кто и во имя чего отказался от формата широкого парламентского большинства», отмечается в заявлении.

«Сделав ставку на помаранчевую коалицию, ЮЩЕНКО тем самым подтвердил, что он так и остался Президентом только части Украины.

В сложившейся ситуации Партия регионов решительно дистанциируется от действий сил, которые стали на такой авантюрный путь».

Партия регионов заявляет, что «отныне вся ответственность за состояние дел в государстве, в первую очередь – за снижение уровня жизни наших граждан; за рост цен и тарифов, растущую безработицу, за отсутствие понимания между центральной властью и теми регионами, чьи интересы этой властью игнорируются; за те негативные последствия, которые неминуемы при сохранении нынешнего курса страны во внешней политике – ложится на плечи помаранчевой коалиции и ее лидеров - ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и МОРОЗА».

Как отмечают авторы заявления, они не верят в то, что «созданная ныне коалиция, которая не учитывает наших голосов – а это голоса миллионов жителей страны – окажется способной улучшить жизнь народа. Мы не против, чтобы помаранчевая коалиция работала, но мы знаем, что ее существование будет коротким, как нынешнее лето и закончится, к сожалению, новыми огромными проблемами, с которыми столкнется народ Украины, проблемами, которые станут результатом непрофессионализма и безответственности тех, кто сегодня опять дорвался к власти.

Мы будем жестко контролировать действия власти с целью избежания тех последствий ее правления, которые могут иметь необратимый характер. Мы оставляем за собой право в критический момент обратиться за поддержкой к народу».

к действующей власти.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов, «день 22 июня 2006 года войдет в новейшую историю Украины как день, когда стремление народа к единству, благополучию и процветанию было в очередной раз принесено в жертву интересам политиков, которые принадлежат к так называемому помаранчевому лагерю.

Мы все сегодня видели, как разделился зал парламента, когда помаранчевые аплодировали своей коалиции. Так же сегодня разделена и Украина».

Партия регионов заявляет, что «несмотря на огромную опасность, которую несет в себе факт игнорирования воли миллионов избирателей на Юге и Востоке Украины; вопреки наличию реальной возможности положить конец существующему расколу общества; игнорируя готовность Партии регионов объединить усилия ради выведения страны из глубокого социально-экономического кризиса; забыв об ответственности за судьбу страны в условиях стремительного ухудшения социально-экономической ситуации, действующая власть решилась на продолжение своей авантюрной политики, которая уже привела к довольно жалким результатам, которые, тем не менее, является лишь прологом к настоящей трагедии, ожидающей Украину уже нынешней осенью».

Партия регионов заявляет сегодня об этом «открыто, ведь мы знаем цену помаранчевых договоренностей. Это – результаты беспрецедентных по своему цинизму торгов за власть, за возможность и в дальнейшем использовать руководящие должности в государстве с целью обеспечения как узкопартийных, так и личных интересов».

В ходе консультаций с партиями и блоками, представленными в парламенте, Партия регионов сделала все от нее зависящее, чтобы преодолеть разногласия, которые стоят на пути объединения страны.

«Мы предложили тщательным образом проработанный план быстрой трансформации Украины в развитое европейское государство и указали механизмы его реализации.

Мы определили пути решения самых острых проблем во внешней политике Украинского государства и заявили о готовности совместными усилиями минимизировать те негативные тенденции, которые обозначились в этой сфере на протяжении последних полутора лет.

Мы задекларировали готовность обеспечить конструктивный диалог с представительской властью тех региональных общин, которые из-за отсутствия понимания их проблем со стороны официального Киева начали решать их самостоятельно.

В конечном итоге – мы сказали, что в вопросе создания устойчивого дееспособного парламентского большинства портфели и должности нас интересуют лишь настолько, насколько они будут способствовать улучшению жизни народа.

Однако наше откровенное стремление объединиться ради будущего Украины осталось без ответа. Создание коалиции без Партии регионов, которая фактически победила на минувших выборах, дало четкий ответ на вопрос, кто и во имя чего отказался от формата широкого парламентского большинства», отмечается в заявлении.

«Сделав ставку на помаранчевую коалицию, ЮЩЕНКО тем самым подтвердил, что он так и остался Президентом только части Украины.

В сложившейся ситуации Партия регионов решительно дистанциируется от действий сил, которые стали на такой авантюрный путь».

Партия регионов заявляет, что «отныне вся ответственность за состояние дел в государстве, в первую очередь – за снижение уровня жизни наших граждан; за рост цен и тарифов, растущую безработицу, за отсутствие понимания между центральной властью и теми регионами, чьи интересы этой властью игнорируются; за те негативные последствия, которые неминуемы при сохранении нынешнего курса страны во внешней политике – ложится на плечи помаранчевой коалиции и ее лидеров - ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и МОРОЗА».

Как отмечают авторы заявления, они не верят в то, что «созданная ныне коалиция, которая не учитывает наших голосов – а это голоса миллионов жителей страны – окажется способной улучшить жизнь народа. Мы не против, чтобы помаранчевая коалиция работала, но мы знаем, что ее существование будет коротким, как нынешнее лето и закончится, к сожалению, новыми огромными проблемами, с которыми столкнется народ Украины, проблемами, которые станут результатом непрофессионализма и безответственности тех, кто сегодня опять дорвался к власти.

Мы будем жестко контролировать действия власти с целью избежания тех последствий ее правления, которые могут иметь необратимый характер. Мы оставляем за собой право в критический момент обратиться за поддержкой к народу».