Ефремов говорит, что Януковичу пока нет смысла приходить в парламент

14:15, 18 ноября 2013
Политика
914 0

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что Президенту Украины Виктору Януковичу нет смысла приходить в парламент, пока не готовы к рассмотрению евроинтеграционные законы.

Президенту нет смысла приходить в парламент, пока не готовы евроинтеграционные законы, считает Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Александр Ефремов сказал во время брифинга после Согласительного совета, отвечая на вопросы журналистов.

«Так это не делается, когда что-то пришло в голову одному депутату, он приходит и говорит: «Давайте пригласим Президента, чтобы он пришел», - сказал Ефремов.

По теме: Оппозиция просит Рыбака пригласить Януковича в парламент

В то же время, по его мнению, если бы “мы зашли в сессионный зал и сказали, что у нас все вопросы согласованы, все документы наработаны, только осталось выполнить формальную функцию — проголосовать, тогда бы так”.

“Но когда нет ни первого, ни второго, а мы говорим, давайте выполним третье, тогда для чего это делать?”, - спросил Ефремов.

В целом, по его словам, Янукович всегда при необходимости приходит в парламент, и “ни разу не было такого, чтобы парламент приглашал Президента и Президент отказал парламенту в этом”.

“Тем более, ни разу не было такого, чтобы руководители фракций обращались к Президенту, чтобы встретиться с ними, получил кто-то отказ”, - сказал лидер фракции ПР.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк попросил председателя Верховной Рады Владимира Рыбака пригласить Президента в четверг, 21 ноября, на заседание парламента, чтобы он подписал евроинтеграционные законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть в этот день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter