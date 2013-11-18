Ефремов говорит, что Януковичу пока нет смысла приходить в парламент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Александр Ефремов сказал во время брифинга после Согласительного совета, отвечая на вопросы журналистов.

«Так это не делается, когда что-то пришло в голову одному депутату, он приходит и говорит: «Давайте пригласим Президента, чтобы он пришел», - сказал Ефремов.

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В то же время, по его мнению, если бы “мы зашли в сессионный зал и сказали, что у нас все вопросы согласованы, все документы наработаны, только осталось выполнить формальную функцию — проголосовать, тогда бы так”.

“Но когда нет ни первого, ни второго, а мы говорим, давайте выполним третье, тогда для чего это делать?”, - спросил Ефремов.

В целом, по его словам, Янукович всегда при необходимости приходит в парламент, и “ни разу не было такого, чтобы парламент приглашал Президента и Президент отказал парламенту в этом”.

“Тем более, ни разу не было такого, чтобы руководители фракций обращались к Президенту, чтобы встретиться с ними, получил кто-то отказ”, - сказал лидер фракции ПР.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк попросил председателя Верховной Рады Владимира Рыбака пригласить Президента в четверг, 21 ноября, на заседание парламента, чтобы он подписал евроинтеграционные законопроекты, которые парламент планирует рассмотреть в этот день.