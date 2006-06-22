Политологи не ставят на Порошенко

Политологи считают низкими шансы представителя «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО быть избранным на должность председателя Верховной Рады.

Как сказал УНИАН политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ, П.ПОРОШЕНКО может быть избран спикером лишь при условии пакетного голосования за кандидатуру премьера и председателя Верховной Рады. „Впрочем, тогда будет много правовых коллизий, и я сомневаюсь в легитимности такого решения”, - отметил он.

В то же время, при условии непакетного голосования, шансы П.ПОРОШЕНКО возглавить парламент, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, резко падают. „В таком случае должна появиться новая кандидатура. Наиболее убедительной является кандидатура Анатолия КИНАХА”, - добавил он.

В свою очередь, политолог Вадим КАРАСЕВ отмечает, что спикером должен стать человек, более склонный к компромиссам, чем П.ПОРОШЕНКО. „В интересах сохранения долгосрочной деятельности коалиции и ее стабильности как залога эффективной и стабильной деятельности правительства необходимо было бы выдвинуть более консолидирующую политическую фигуру, которая могла бы эффективно модерировать внутрикоалиционные процессы, а также отношения „коалиция-оппозиция”, и это может быть А.КИНАХ или Юрий ЕХАНУРОВ”, - считает В.КАРАСЕВ.

Политологи также склоняются к мнению, что выбор в пользу П.ПОРОШЕНКО был сделан исключительно из-за желания создать противовес активности нового премьера – Юлии ТИМОШЕНКО.

“На позицию спикера должен претендовать тот, кто может выполнить функцию лидера парламентского большинства; а, учитывая сложные отношения с БЮТ, сомневаюсь, что это может быть П.ПОРОШЕНКО” – отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Как сообщал УНИАН, сейчас на должность спикера претендуют два кандидата. Политсовет партии “Народный Союз Наша Украина” решил предложить кандидатуру П.ПОРОШЕНКО, а Партия промышленников и предпринимателей – кандидатуру А.КИНАХА. Решение о том, кого будут предлагать на кандидатуру спикера от фракции “Наша Украина”, в которую входят представители обеих упомянутых партий, будет принято на заседании фракции.