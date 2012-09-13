Ющенко считает, что при его президентстве украинцам жилось лучше всего
10:49, 13 сентября 2012Политика
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Лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко считает, при его президентстве Украина переживала лучшие времена.
Виктор Ющенко говорит, что ему не дали создать "украинское чудо"
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Сумах для региональных СМИ, комментируя текущую экономическую ситуацию в Украине.
Политик охарактеризовал ее как ухудшение по сравнению с прошлым периодом и отметил: «За все время независимости в Украине не было времени лучше, чем годы, когда президентом Украины был Ющенко».
«10-15 лет такого курса изменили страну до неузнаваемости, подняли бы ее на другой политический и экономический уровень. Создали бы украинское чудо, - убежден Ющенко. - Не хватало только политической стабильности », - убежден лидер НУ.
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