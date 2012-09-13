Ющенко считает, что при его президентстве украинцам жилось лучше всего

10:49, 13 сентября 2012
Политика
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Лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко считает, при его президентстве Украина переживала лучшие времена.

Виктор Ющенко говорит, что ему не дали создать

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Сумах для региональных СМИ, комментируя текущую экономическую ситуацию в Украине.

Политик охарактеризовал ее как ухудшение по сравнению с прошлым периодом и отметил: «За все время независимости в Украине не было времени лучше, чем годы, когда президентом Украины был Ющенко».

«10-15 лет такого курса изменили страну до неузнаваемости, подняли бы ее на другой политический и экономический уровень. Создали бы украинское чудо, - убежден Ющенко. - Не хватало только политической стабильности », - убежден лидер НУ.

Пресс-служба Нашей Украины

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