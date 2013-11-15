Суд обязал свободовца Аронца заплатить Богословской 50 тысяч гривень
Подольский районный суд Киева обязал члена киевского городского комитета ВО «Свобода» Александра Аронца выплатить народному депутату от Партии регионов Инне Богословской 50 тыс. грн за его записи о ней в социальных сетях
Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк.
«Аронец признан виновным по иску Инны Богословской», - сказал он и добавил, что сначала дело о «посягательстве на честь, достоинство и деловую репутацию, распространении неправдивой информации» рассматривалось в Печерском райсуде столицы, но потом «удивительным образом» было перенесено в Подольский райсуд.
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Предыдущая сумма, которую планировалось взыскать с Аронца, составляла 250 тысяч гривень.
Депутат напомнил, что это дело касалось гражданского иска Богословской относительно записи Аронца в Facebook об апрельских событиях, когда во время стычек в парламенте с депутата от «Свободы» Олега Гелевея сорвали нательный крестик.
«Во время толкотни у одного из наших депутатов, Олега Гелевея, сорвали семейный крестик, который передается в семье от отца к сыну, мама передала крестик. Он очень переживал. Мы тогда вызвали милицию. И поскольку возле него была Богословская тогда, то подозревали, что это она могла забрать этот крестик. Утром нам крестик подбросили. Соответственно, Аронец об этом написал», - рассказал депутат.
«Речь идет о том, что ваша запись в личном дневнике, который не является средством массовой информации, может быть инкриминирована вам как совершение преступления. Это первая в Украине история процесса, когда судья приняла решение за запись в дневнике, потому что Facebook - это есть ваш личный дневник», - сказал Сиротюк и заметил, что дело вела лично председатель суда.
Депутат отметил, что не было предоставлено никаких доказательств негативных последствий записи Аронца в соцсети.
Сиротюк также отметил, что решение суда будет обжаловано.