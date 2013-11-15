Суд обязал свободовца Аронца заплатить Богословской 50 тысяч гривень

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк.

«Аронец признан виновным по иску Инны Богословской», - сказал он и добавил, что сначала дело о «посягательстве на честь, достоинство и деловую репутацию, распространении неправдивой информации» рассматривалось в Печерском райсуде столицы, но потом «удивительным образом» было перенесено в Подольский райсуд.

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Предыдущая сумма, которую планировалось взыскать с Аронца, составляла 250 тысяч гривень.

Депутат напомнил, что это дело касалось гражданского иска Богословской относительно записи Аронца в Facebook об апрельских событиях, когда во время стычек в парламенте с депутата от «Свободы» Олега Гелевея сорвали нательный крестик.

«Во время толкотни у одного из наших депутатов, Олега Гелевея, сорвали семейный крестик, который передается в семье от отца к сыну, мама передала крестик. Он очень переживал. Мы тогда вызвали милицию. И поскольку возле него была Богословская тогда, то подозревали, что это она могла забрать этот крестик. Утром нам крестик подбросили. Соответственно, Аронец об этом написал», - рассказал депутат.

«Речь идет о том, что ваша запись в личном дневнике, который не является средством массовой информации, может быть инкриминирована вам как совершение преступления. Это первая в Украине история процесса, когда судья приняла решение за запись в дневнике, потому что Facebook - это есть ваш личный дневник», - сказал Сиротюк и заметил, что дело вела лично председатель суда.

Депутат отметил, что не было предоставлено никаких доказательств негативных последствий записи Аронца в соцсети.

Сиротюк также отметил, что решение суда будет обжаловано.