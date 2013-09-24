Богословская пожаловалась на изнасилование Россией

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV сказала депутат Инна Богословская от Партии регионов.

Если бы российские политики хотели развивать отношения с Украиной на равных условиях, то эти шаги были бы ясно видны.

«Если бы Россия действительно хотела видеть нас своими партнерами, она бы уже давно сделала те шаги, которые делают нормальные люди, когда хотят дружественных отношений», – уточнила политик, передает Новый Регион.

Агрессивная политика России в отношении Украины формирует нездоровую атмосферу в отношениях между странами.

«Так как в газовом контракте нас «изнасиловали», то нужно было хотя бы попросить прощения за это и изменить условия договора. После 2009 года мы все время слышим от России не дружественные заявления, а только попытки нас нагнуть и заставить жить так, как они хотят. Вот мы и имеем тот уровень отношений, который у нас сегодня есть», – заявила Инна Богословская.