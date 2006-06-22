Ющенко: люди больше верят жуликам, чем милиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость повышения уровня доверия населения к милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на коллегии Министерства внутренних дел в учебном центре МВД в Новых Петровцах Киевской области.

По словам Президента, «если мы будем хромать в теме правоохранительной деятельности, мы нарушим главный принцип – справедливости».

«Мы держим целую армию работников (милиции), идут колоссальные потери (расходы из бюджета на содержание МВД – УНИАН), 15% (населения) эту работу видят, другие не видят. Вопрос службы - вопрос доверия», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о жалобах граждан на работу правоохранительных органов, Президент отметил: «Жуликам больше доверяют». По его мнению, самоочистка в рядах МВД происходит, но ведется недостаточно.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, «вопросом номер один является правоохранительная реформа», без проведения которой «мы будем иметь слабый прогресс».

В то же время он отметил и позитивные тенденции, которые сегодня происходят в органах милиции. «Подчеркну, что вы в прошлом году сделали все для того, чтобы показать, что это уже не та милиция, которая была два года назад», - отметил Президент.

На коллегии В.ЮЩЕНКО также коснулся проблемы бюджетного финансирования МВД и законодательного обеспечения его деятельности. Он сказал, что это министерство «нерационально, неадекватно вооружено в правовом смысле».