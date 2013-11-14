Президент Азербайджана в ближайшее время посетит Украину - Грищенко
14:25, 14 ноября 2013Политика
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время намерен посетить Украину.
Ильхам Алиев приедет в Украину / Фото: wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко сообщил сегодня по итогам заседания украинско-азербайджанской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
При этом он не уточнил дату визита.
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«Даты анонсируются соответствующими службами руководителей государств. Но совершенно очевидно, что мы готовим этот визит и никакой тайны нет», - сказал Грищенко.
По неофициальной информации, визит Ильхама Алиева в Украину планируется на 18 ноября.
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