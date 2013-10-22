В Азербайджане утверждено новое правительство

21:17, 22 октября 2013
Мир
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о новом составе правительства и назначении Артура Расизаде премьер-министром

Ильхам Алиев / Фото: wikipedia.org

Как передает РИА Новости, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальный сайт главы государства. Распоряжения вступили в силу со дня подписания.

Первым заместителем премьера назначен Ягуб Эюбов, у главы правительства еще пять заместителей.

Большинство министров остались на своих постах. В новый состав правительства не вошли бывший министр обороны Сафар Абиев и министр труда и социальной защиты населения Физули Алекберов. Министерство обороны возглавил Закир Гасанов, а министерство труда и соцзащиты - Салим Муслимов. До нового назначения Гасанов был командующим внутренними войсками, а Муслимов работал председателем Государственного фонда социальной защиты.

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Новому министру обороны присвоено во вторник воинское звание генерал-полковник.

Президент также подписал распоряжения о создании новых министерств: на основе министерства экономического развития создано министерство экономики и промышленности, а вместо министерства промышленности и энергетики министерство энергетики.

Прежний состав правительства подал в отставку 19 октября. Согласно статье 116 конституции, в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента правительство уходит в отставку.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам состоявшихся 9 октября выборов главы государства официально объявлен новоизбранным президентом страны. Решение об этом было принято 19 октября на пленуме Конституционного суда Азербайджана, рассмотревшим вопрос об утверждении итогового протокола Центризбиркома страны.

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