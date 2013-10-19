Алиева официально объявили президентом Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам состоявшихся 9 октября выборов главы государства официально объявлен новоизбранным президентом страны.

Как передает РИА «Новости». решение об этом было принято сегодня пленумом конституционного суда Азербайджана, рассмотревшим в особом конституционном порядке вопрос об утверждении итогового протокола Центризбиркома страны.

"Пленум конституционного суда принял решение: первое - утвердить итоги протокола Центризбиркома Азербайджана, второе - кандидата в президенты Азербайджана официально считать президентом Азербайджана", - сказал по завершении заседания председатель суда Фархад Абдуллаев.

Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку (Азербайджан) в семье начальника контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева, который впоследствии стал первым президентом Азербайджана.

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В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

С 1985 года по 1990 год преподавал в МГИМО.

В 1991-1994 годах Алиев занимался коммерческой деятельностью в Москве (Россия) и Стамбуле (Турция), возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 года по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).

Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. С 2001 года по 2003 годы - руководитель делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.

4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьером Азербайджана и сложил депутатские полномочия.

15 октября 2003 года был избран президентом Азербайджана, получив более 76% голосов избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Алиев во второй раз был избран на пост президента Азербайджана. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

Право участвовать в выборах в третий раз Алиев получил после референдума 2009 года, когда более 87% граждан проголосовали за отмену конституционной нормы, запрещавшей оставаться на высшем государственном посту более двух пятилетних сроков подряд.

9 октября 2013 года был переизбран главой государства, получив 84,54% голосов.