Аналитики считают неэффективными пиар-кампании украинских политиков

Об этом заявил директор независимой экспертно-аналитической организации Институт политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. Политолог также считает, что «пиар-кампании многих современных украинских политиков примитивны и малоэффективны».

«Для примера, несмотря на многомиллионный бюджет и серьезное присутствие в СМИ уровень поддержки Медведчука составляет 8,2%. Из них только 1% полностью поддерживают его действия. Сравнительно, Вадим Колесниченко, который также работает на «русофильском поле» имеет полную поддержку 1,7% украинцев и 8,1% - в целом поддерживают его действия и программу. Кроме того необходимо учесть, что Колесниченко, Арбузов, Вилкул и другие «регионалы» находятся «в тени» Президента Украины и, поэтому их реальные рейтинги могут быть существенно выше» - отметил Сергей Толстов.

Сегодня Институт социологии НАН Украины и «Юкрейниан социолоджи сервис» обнародовали ноябрьские результаты всеукраинского социологического опроса относительно уровня доверия к ведущим политикам в Украине.

По уровню доверия бесспорным лидером является глава фракции "УДАР" Виталий Кличко. Об этом во время пресс-конференции сообщил социолог Александр Вишняк, передает корреспондент.

Виталию Кличко полностью доверяют 13% украинцев, в целом (полностью или частично) доверяют 42,4%.

В.Кличко существенно опережает Виктора Януковича и Арсения Яценюка по уровню общего доверия, у них соответственно 22,6% (7,8%) и 22,4% (5,1%).

Также граждане Украины более-менее доверяют Петру Порошенко - 25,9% (5,4%) и Олегу Тягнибоку - 19,2% (5,0%).

П.Симоненко набрал 17,1% (6,0%) доверия, Н.Катеринчук - 17,4% (3,7%), А.Вилкул - 8,9% (3,1%), В.Колесниченко - 8,1% (1,7%), С.Арбузов - 7,9% (1,2%), Р. Кошулинский - 8,3% (1,1%), В.Олийнык - 8,8% (1,1%), В.Медведчук - 8,2% (1,0%), В. Хорошковский - 4,4% (0,3%).

В опросе приняли участие 2013 респондентов взрослого населения. Всего опрос проводился в 95 населенных пунктах Украины (54 городах и 41 селе).