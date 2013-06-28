Социологи расставили политиков по рейтингу доверия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

В то же время премьер-министру Николаю Азарову совсем не доверяют 47% населения (преимущественно не доверяют – 22,8%), а лидеру КПУ Петру Симоненко – 48,1% респондентов совсем не доверяют и 26,4% - преимущественно не доверяют.

Лидеру ВО “Свобода” Олегу Тягнибоку совсем не доверяет – 40,6% опрошенных (18,9% - преимущественно не доверяет), экс-премьеру Юлии Тимошенко – 41,5% совсем не доверяют (18,9% - преимущественно не доверяют), председателю ВР Владимиру Рыбаку 38,7% - совсем не доверяют, а преимущественно доверяют – 23,3% респондентов, экс-министру внутренних дел Юрию Луценко – 37,5% совсем не доверяют и преимущественно доверяет – 23,7%, Арсению Яценюку – 36,6% совсем не доверяют и преимущественно доверяют – 19,3% опрошенных, лидеру “УДАРа” Виталию Кличко – 27,2% совсем не доверяют, и преимущественно доверяют – 18,1% опрошенных.

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Результаты опроса также засвидетельствовали, что полностью доверяют лидеру партии “УДАР” - наибольший процент опрошенных – 13,5%, за ним идет экс-премьер Тимошенко – 12,4%, а третье место в вопросе полного доверия в опросе занял лидер фракции ВО “Батькивщина” Яценюк – 10,6%.

Исследования провели Фонд “Демократические инициативы» им. Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.