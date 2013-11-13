ЕС ожидает от Украины "решительных действий" в вопросе Тимошенко

Об этом заявил на брифинге в Еврокомиссии Петер Стано - пресс-секретарь комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефана Фюле.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Стано приветствовал усилия Миссии президентов Пэта Кокса и Александра Квасневского для поиска компромисса в этом вопросе.

Спикер Фюле заметил, что в настоящее время государства - члены ЕС должны решать, как быть с Соглашением об ассоциации, в связи с тем, что украинский парламент не смог принять все необходимые законы для подписания этого документа на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

По теме: Оппозиция зарегистрировала еще один законопроект "о Тимошенко"

"На прошлой неделе парламент Украины - и мы это приветствовали! - принял в первом чтении проект закона о реформе прокуратуры и проекте закона относительно выборов в парламент. Но этот прогресс сейчас должен быть закреплен скорейшим принятием этих двух законов во втором чтении, - сказал Стано. - И мы надеемся, что данные два закона будут приняты парламентом как можно скорее, потому что времени маловато".

"А относительно вопроса Юлии Тимошенко, то в настоящее время должны быть решительные действия для решения этого вопроса, и мы полностью поддерживаем усилия президентов Кокса и Квасневского. Их доклад будет иметь чрезвычайную важность и должен быть опубликован сегодня", - добавил спикер.

Напомним, Кокс и Квасневский должны доложить Конференции президентов Европарламента о результатах своей миссии сегодня в 19.00 (по киевскому времени) в Брюсселе, а затем дадут пресс-конференцию вместе с президентом Европарламента Мартином Шульцем.

В состав Конференции президентов входят: президент Европарламента, лидеры семи групп (фракций), а также один евродепутат (без права голоса), который представляет внефракционных евродепутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины не было принято никакого решения относительно законопроектов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.