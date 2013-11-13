Кокс и Квасьневский отчитаются онлайн в 20:30
12:41, 13 ноября 2013Политика
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Кокс и Квасьневский дадут пресс-конференцию.
Миссия Европарламента отчитается о проделанной работе
Сегодня Пэт Кокс и Александр Квасневский представят Европейскому парламенту отчет относительно своей миссии в Украине.
Сразу после этого состоится пресс-конференция с их участием, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.
Пресс-конференция начнется в 20:30 (по киевскому времени). За ней можно следить по следующей ссылке: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2
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