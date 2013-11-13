Кокс и Квасьневский отчитаются онлайн в 20:30

Сегодня Пэт Кокс и Александр Квасневский представят Европейскому парламенту отчет относительно своей миссии в Украине.

Сразу после этого состоится пресс-конференция с их участием, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Пресс-конференция начнется в 20:30 (по киевскому времени). За ней можно следить по следующей ссылке: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2