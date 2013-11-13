В посольстве Польши в России отрицают инцидент с файерами

В Посольстве Польши в Москве отрицают факт нарушения общественного порядка в дипломатической миссии.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь посольства Гжегож Телесницкий.

«Мы не определили такого факта. И, как я говорил, с охраной у нас на это время нет информации, что были какие-то проблемы. По нашей информации, этого не было», - сказал он.

Ранее сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что посольство Польши в РФ забросали файерами. Три человека были задержаны за нарушение общественного порядка.

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Акция в Москве прошла после того, как 11 ноября в Варшаве польские националисты и правые радикалы провели "Марш независимости", во время которого у ворот Посольства РФ в Польше была подожжена полицейская будка, а в сторону дипмиссии летели камни, файеры и петарды. До этого демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей. Варшава оценила ущерб от действий хулиганов в 40 тыс. долларов, оценка ущерба имуществу посольства пока не завершена.

Президент Польши Бронислав Коморовский принес России извинения за "абсолютно скандальные события у российского посольства".

Коморовский в интервью польскому "Радио Зет" сказал: "Этого ничем нельзя оправдать, за это можно лишь извиниться. Извиниться следует от имени польского народа, осознавая, что гигантский ущерб имиджу, нанесенный Польше, - это уже случившийся факт. Многие заинтересованы в том, чтобы использовать случившееся для создания вражды, для того, чтобы выставить Польшу русофобским государством".