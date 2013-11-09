Азаров заявил, что экономику Украины «надо носить на руках»

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сегодня экономику Украины «надо носить на руках» и контролирующим органам не вносить «дополнительных осложнений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая на конференции Донецкой областной Партии регионов.

«Обращаясь ко всем контролирующим органам страны, я хочу сказать – экономика Украины сейчас находится в такой ситуации, когда ее надо носить на руках, подчеркиваю – на руках. И никаких дополнительных осложнений», - сказал Азаров.

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При этом он добавил: «Я четко сказал – это позиция Президента и правительства. И сейчас по указанию Президента создана рабочая группа, я ее недавно собирал, и наметили ряд предложений, с которыми будем выходить и на Президента, и на правительство и которые будут оформлены в виде нормативных документов».

Премьер-министр отметил, что в этом году правительство уже приняло ряд решений по защите своего рынка, хотя и имело «достаточно проблемный разговор с Европейской комиссией», но заверил, что Украина и в дальнейшем «будет придерживаться Устава ВТО».

Однако при этом заключил: «Но еще раз подчеркиваю – мы наших производителей сейчас должны носить на руках».