Партия регионов требует немедленного принятия закона о госбюджете

Фракция Партии регионов “вместе с политическими партнерами готова приложить максимальные усилия, чтобы Украина встретила Новый год с полноценным законом о государственном бюджете”.

Об этом говорится в заявлении, переданном пресс-службой Партии регионов агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что Партия регионов требует немедленного принятия закона о государственном бюджете Украины на 2008 год. “Этот вопрос является сегодня главным в работе Верховной Рады Украины”, сказано в заявлении.

Как говорится в заявлении, в соответствии с бюджетным законодательством, Кабинет министров во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ еще в сентябре этого года подал на рассмотрение парламента законопроект о госбюджете, который предусматривал увеличение расходов на инвестирование экономики и улучшение социальных гарантий. “Правительство Виктора ЯНУКОВИЧА предлагало значительно повысить уровень заработной платы, в частности, в сфере здравоохранения, увеличить расходы на финансирование образовательной и научной отраслей”, сказано в заявлении.

В документе также отмечается: “Если новоназначенное правительство имеет другой проект закона о бюджете и не проштамповало его грифом секретности, Партия регионов требует его обнародования с целью предварительного обсуждения на законодательном и экспертном уровнях. Оценку этому докумену должны дать на открытом обсуждении законодатели и специалисты”.

Партия регионов выступает за то, чтобы закон о госбюджете был направлен на защиту социальных интересов работников бюджетных сфер экономики, многодетных семей, пенсионеров и инвалидов и давал экономические перспективы представителям частного бизнеса.