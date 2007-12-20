Валентина Семенюк будет писать мемуары?

Вопрос об освобождения Валентины СЕМЕНЮК от должности председателя Фонда государственного имущества Украины может быть рассмотрен в Верховной Раде Украины на будущей неделе, заявил в комментарии УНИАН народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, “вопрос об освобождении В.СЕМЕНЮК от должности почти на 100 процентов решен».

Он отметил, что «столько нареканий на работу ФГИУ не было даже при руководстве Михаила ЧЕЧЕТОВА».

Как сказал В.ПИСАРЕНКО, “господин ЧЕЧЕТОВ в свое время в правоохранительных органах писал “мемуары” о своей работе, и СЕМЕНЮК их будет писать, и они будут не менее интересными”.

По его словам, он обратился в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины о проверке законности приватизационных решений, которые принимались после выхода первого указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента Украины (от 2 апреля 2007 года).

В.ПИСАРЕНКО сообщил, что после официального утверждения Верховной Радой Специальной комиссии по вопросам приватизации на первом же ее заседании будет рассматриваться вопрос «об ответственности председателя ФГИУ за те незаконные решения, которые принимались».

Народный депутат сообщил, что им внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования порядка освобождения председателя Фонда государственного имущества Украины).

В.ПИСАРЕНКО отметил, что на сегодняшний день в законодательстве четко не выписана процедура освобождения председателя ФГИУ. Он отметил, что поданным им законопроектом предусматривается внести изменения в законы о Кабинете Министров, о приватизации государственного имущества, в соответствии с которыми председатель ФГИУ освобождается от должности Верховной Радой по представлению премьер-министра Украины.

В.ПИСАРЕНКО отказался называть возможного кандидата на должность председателя ФГИУ, напомнив, что, в соответствии с коалиционным соглашением между БЮТ и НУ - НС, эта должность является квотой БЮТ.