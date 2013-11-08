Кокс и Квасневский поехали к Тимошенко в Харьков – Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в комментарии журналистам.

Он отметил, что они поехали в Харьков, где лечится Тимошенко.

Читайте также: Квасневский: Переговоры проходят сложно

Спикер также отметил, что переговоры, проходившие вчера и сегодня в парламенте при участии Кокса и Квасневского, “они были очень непростыми, очень трудными, и они не сближали позиции фракций оппозиции и большинства”.