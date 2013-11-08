Кокс и Квасневский поехали к Тимошенко в Харьков – Рыбак
14:26, 08 ноября 2013Политика
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Руководители мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский поехали к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.
Кокс и Квасьневский поехали в Харьков
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в комментарии журналистам.
Он отметил, что они поехали в Харьков, где лечится Тимошенко.
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Спикер также отметил, что переговоры, проходившие вчера и сегодня в парламенте при участии Кокса и Квасневского, “они были очень непростыми, очень трудными, и они не сближали позиции фракций оппозиции и большинства”.
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