Заседание ВР еще не началось

16:20, 07 ноября 2013
Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады Украины, которое должно было начаться в 16.00, еще не началось.

Вечернее заседание Рады еще не началось

Как передает корреспондент УНИАН, большинство народных депутатов присутствуют в сессионном зале. Однако руководства ВР в зале нет.

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Как известно, сегодня на 15.00 была назначена встреча председателя ВР Владимира Рыбака с руководителями мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александром Квасневским и Пэтом Коксом.

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