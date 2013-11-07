Заседание ВР еще не началось
16:20, 07 ноября 2013Политика
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Вечернее заседание Верховной Рады Украины, которое должно было начаться в 16.00, еще не началось.
Вечернее заседание Рады еще не началось
Как передает корреспондент УНИАН, большинство народных депутатов присутствуют в сессионном зале. Однако руководства ВР в зале нет.
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Как известно, сегодня на 15.00 была назначена встреча председателя ВР Владимира Рыбака с руководителями мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александром Квасневским и Пэтом Коксом.
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