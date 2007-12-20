В НУ-НС назвали первую тройку городов, где надо сбросить местную власть

Заявления харьковских «регионалов» о преследовании их по политическим мотивам не имеют оснований, заявил в комментарии Официальному сайту Блока “Наша Украина – Народная Самооборона» народный депутат фракции НУ-НС Юрий Кармазин.

«Позиция Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» заключается в категорическом невосприятии любых расправ по политическим мотивам. К счастью, никакой политизации при наведении порядка в государстве сегодня нет. Сам Президент показал, что никому не мстит – об этом, в частности, свидетельствуют некоторые назначения на губернаторские должности», - акцентировал Кармазин.

По его мнению, представление о перевыборах городского головы Харькова Добкина будет реализовано только в случае, если при составлении этого документа будут жестко соблюдены все нормы законодательства. «Я убежден, что аналогичные представления могут быть по Одессе – очень много вопросов накопились к Одесскому облсовету, по Киеву и столичному городскому совету и мэру Черновецкому, многим другим городам. Но каждый раз речь идет о трезвой оценке дел, и любые разговоры о «мести» ни к чему», отметил политик.