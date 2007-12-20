Регионалы из ЦИК – живые: попасть в больницу – это абсолютно естественно?

Нардеп от ПР Василий Киселев убежден, что во вторник, 25 декабря на заседании Центризбиркома, где должен быть рассмотрен вопрос регистрации новых депутатов БЮТ и НУ-НС взамен тех, кто занял должности в Кабинете министров Юлии Тимошенко, кворум будет, и решение будет принято. Регионал считает недопустимым, чтобы члены ЦИК от оппозиции не пришли на заседание, сообщает сайт Партии регионов.

«А если один человек случайно где-то поскользнулся и оказался в больнице – это абсолютно естественно, мы все живые люди. Но то, что это может быть сделано умышленно, я абсолютно исключаю», - сказал Киселев.