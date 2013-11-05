Азаров: Большинство условий подписания Соглашения с ЕС уже реализованы

Большинство условий подписания Соглашения об ассоциации с ЕС уже реализованы – Азаров / Фото: Uainfo.censor.net.ua/

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Всемирного экономического форума в Киеве.

«Нам выставляют целый ряд требований, связанных с подписанием соглашения (об ассоциации с ЕС - УНИАН). Большинство из них, по сути дела, уже реализованы. Есть все основания полагать, что саммит пройдет успешно», - сказал Азаров.

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По словам Азарова, за прошедшие годы Украина провела большую работу по переговорному процессу с руководством ЕС и Европейской комиссии.

«Мы провели большую работу. В течение 5 лет и особенно последних двух лет с руководством ЕС и Европейской комиссией велись переговоры, которые привели к парафированию большого и емкого документа, который предусматривает создание Зоны свободной торговли с ЕС, безвизовый режим и политическую ассоциацию со странами ЕС», - подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что Украине еще предстоит преодолеть немало трудностей. «Мы понимаем, какие трудности нас ожидают на этом пути. Мы не только идем на либерализацию торговли с ЕС. Но взяли обязательство трансформировать технические регламенты и нормы», - отметил Азаров и добавил, что приведение украинской промышленности к требованиям и стандартам ЕС потребует около 150-165 млрд евро.

«На этом пути нужны колоссальные усилия и колоссальные средства – это 150-165 млрд евро. Такие гигантские суммы могут прийти в страну только тогда, когда мы в реальности создадим благоприятный климат для прихода инвестиций. Именно поэтому на это нацелена наша политика», - отметил глава правительства. – «Нам предстоит подготовить свою промышленность к трудным условиям конкуренции на европейском рынке. Это самое главное условие».

Как сообщал УНИАН, подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС запланировано на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Текст соглашения был одобрен на заседании правительства в середине сентября текущего года.