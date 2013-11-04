Кожара надеется, что Ассоциацию с Украиной ратифицирует еще нынешний состав ЕП

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время встречи с делегацией политической группы Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» в составе депутатов Мартина Калланана, Павела Коваля, Чарльза Теннока, Ришарда Чернецкого и Адама Белана.

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Кожара поблагодарил евродепутатов за последовательную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и выразил надежду, что дальнейшая активная позиция парламентариев будет содействовать дальнейшему углублению отношений между Украиной и ЕС, в частности, в контексте заключения Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре.

Во время встречи были обсуждены вопросы внутренних реформ в Украине, в частности, в направлении реформирования органов и избирательного законодательства.

Отдельное внимание было уделено деятельности Мониторинговой миссии Европарламента во главе с Петом Коксом и Александром Квасневским. В этой связи Кожара подчеркнул ожидания украинской стороны относительно заключительного отчета миссии, который должен быть представлен 14 ноября.