Верховная Рада сняла запрет на получение призывниками загранпаспортов

Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменения в статью 6 Закона Украины “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины” (регистрационный номер 2857).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 331 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено исключить из Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» положение, согласно которому гражданину Украины может быть временно ограничено право на выезд за границу, если «он подлежит призыву на срочную военную службу – до решения вопроса об отсрочке от призыва».

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что на этапе перехода к комплектованию Вооруженных сил Украины исключительно военнослужащими по контракту и прекращения в будущем призыва граждан Украины на срочную военную службу Министерство обороны Украины разработало проект закона, который в случае вступления в силу предоставит возможность гражданам призывного возраста получать паспорт гражданина Украины для выезда за границу без учета обстоятельств, связанных с прохождением срочной военной службы.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ, которым предусмотрено не проводить в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования (кроме Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины).