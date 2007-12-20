Москаль увидел, как МВД разбегается

«Бывший министр Василий Цушко завизировал постановление, из-за которого сотрудники потеряли от 20 до 70 % зарплаты. Сегодня наблюдаем массовый побег из МВД», - заметил в интервью «Газете по-киевски» народный депутат, член Блока «Наша Украина-народна Самооборона» Геннадий Москаль, сообщает сайт RAZOM.

По его словам, в МВД должна прийти новая команда. «Команда бухгалтеров и аграриев, которая там была при Цушко, оказалась абсолютно никудышной и довела это министерство «до блуда». Есть такое высказывание: «у МВД рыльце в Цушку».

«Всегда в МВД было так: один выдавал онучи, но все остальные работали, - отметил он. - А сегодня четыре заместителя министра занимаются тылом, финансами, не государственными предприятиями и бизнесом. МВД создано для борьбы с преступностью – и бухгалтерия должна быть, но не так, чтобы на ней сидели четыре заместителя министра. Эти люди уже во вторник после решения ВР должны были поступить мужественно – собрать вещи и покинуть территорию».