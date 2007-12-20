Министр экономики сообщил коллективу две новости: хорошую и плохую

Министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН планирует сократить количество своих заместителей и поднять заработную плату сотрудникам ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня после своего представления коллективу министерства.

Б.ДАНИЛИШИН не назвал количество сокращаемых должностей, а также фамилии замминистров, подчеркнув, что решение будет приниматься исключительно исходя из профессиональных качеств.

При этом он отметил, что заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ, занимающийся, в частности, вопросом вступления Украины во Всемирную торговую организацию, сохранит свой пост.

Кроме того, во время представления министра первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил коллективу ведомства, что им будет повышена заработная плата.

Б.ДАНИЛИШИН с удовлетворением воспринял эту информацию, подчеркнув, что на сегодняшний день Министерство экономики играет одну из важнейших ролей в развитии страны, а зарплата его сотрудников на 80% ниже, чем зарплата сотрудников ГНАУ, и на 60% ниже, чем в Минфине.