Луценко разбирается с наследством

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что с его возвращением на должность в ведомство не будет радикальных и быстрых кадровых изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после церемонии возложения цветов к Мемориалу увековечения памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

«В любом случае радикальных изменений не будет, но будет максимально восстанавливаться справедливость после тех политических репрессий, которым была подвергнута команда МВД в 2006 году (имеется в виду после его освобождения от должности главы МВД - УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также он отметил, что к обязанностям руководителя ведомства он приступил вчера, 19 декабря, и пообещал информировать о своих дальнейших планах, действиях, кадровых изменениях после того, как будет официально представлен Президентом личному составу министерства.

«Мне нужно разобраться с наследством, войти в курс дела», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.