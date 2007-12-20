Ющенко позвал к себе Тимошенко и Яценюка

Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, тема встречи – виденье главой государства стратегии совместных действий ветвей власти в развитии Украины и задач на следующий год.