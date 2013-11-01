Церемония подписания Декларации о намерениях подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских игр -2022

Уважаемые журналисты ,

Приглашаем Вас стать свидетелем официального подписания Декларации о намерениях подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр -2022 при ХХVІІI Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины .

Сразу после подписания декларации будет проведен пресс-брифинг с участием:

Александра Вилкула, вице - премьер - министра Украины;

Сергея Бубки, Президента НОК Украины;

Андрея Садового, мэра г. Львов.

Дата: 5 ноября 2013 г. , 14:00 (начало регистрации в 13:00).

Место: отель «Премьер Палас» , Софийский Гранд холл

(бульвар Т. Шевченко / ул . Пушкинская , 5-7/29)

Аккредитация СМИ проводится до понедельника, 4 ноября, 15:00.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность или журналистское удостоверение!

Для дополнительной информации и аккредитации обращаться:

Екатерина Календрузь

Пресс - служба

агентство Willard

+38 044 279 50 02

+38 050 311 38 04

PR2@twg.com.ua