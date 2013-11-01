Церемония подписания Декларации о намерениях подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских игр -2022
Уважаемые журналисты ,
Приглашаем Вас стать свидетелем официального подписания Декларации о намерениях подать заявку на проведение в Украине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр -2022 при ХХVІІI Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины .
Сразу после подписания декларации будет проведен пресс-брифинг с участием:
Александра Вилкула, вице - премьер - министра Украины;
Сергея Бубки, Президента НОК Украины;
Андрея Садового, мэра г. Львов.
Дата: 5 ноября 2013 г. , 14:00 (начало регистрации в 13:00).
Место: отель «Премьер Палас» , Софийский Гранд холл
(бульвар Т. Шевченко / ул . Пушкинская , 5-7/29)
Аккредитация СМИ проводится до понедельника, 4 ноября, 15:00.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность или журналистское удостоверение!
Для дополнительной информации и аккредитации обращаться:
Екатерина Календрузь
Пресс - служба
агентство Willard
+38 044 279 50 02
+38 050 311 38 04
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