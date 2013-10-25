Янукович выступил за возвращение Грузии в СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Минске по результатам заседания Совета глав стран СНГ.

Перед Януковичем с аналогичным предложением выступил Президент Белоруси Александр Лукашенко.

«Несколько лет назад из нашего Содружества вышла Грузия. Видимо, тогда для этого были определенные внутренние мотивы, но жизнь не стоит на месте... Поэтому совершенно откровенно заявляют опять, и это не только мое мнение, что мы хотели бы, чтобы Грузия вернулась в СНГ», - сказал Лукашенко.

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При этом он подчеркнул, что в Грузии очень много политиков, в том числе в руководстве страны, которые хотят иметь площадку для обсуждения, в том числе экономических вопросов. «Я думаю, Грузия услышит наше послание», - добавил Лукашенко.

Янукович поддержал инициативу Лукашенко: «Я абсолютно согласен с инициативой Александра Григорьевича - напомнить нашим друзьям из Грузии, что двери СНГ для них всегда открыты».

По мнению Януковича, возвращение Грузии в состав СНГ будет очень правильным, поскольку очень много комментариев, в том числе и от грузинских политиков, что решение выйти из СНГ было опрометчивым, и Грузия оказалась в стороне от многих важных процессов, связанных с борьбой с экономическим кризисом. «Все таки площадка СНГ - это та площадка, на которой привыкли договариваться и решать многие вопросы, как правило - снимать барьеры», - считает Янукович.