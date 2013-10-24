Госдеп: Украинским чиновникам будут отказывать в визе

Об этом заявил заместитель руководителя Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США Томас Мелия в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

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"По американскому закону об эмиграции, мы можем отказать в выдаче визы, если мы имеем доказательства того, что человек задействован в некоторых уголовных делах...", - отметил он.

При этом, дипломат уточнил, что "украинцы также в этом списке".

На уточняющий вопрос ведущего, кто именно из украинских чиновников фигурирует в этом списке, Мелия ответить отказался.

"Мы не публикуем эти списки, не разглашаем их, кому-то откажут в визе... При условии, что они нарушали права человека, или совершили уголовное преступление", - уточнил он.