Окунская подала документы на регистрацию кандидатом в округе №223

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам возле Центральной избирательной комиссии, куда принесла документы для регистрации ее кандидатом в народные депутаты.

Как сообщила Окунская, ее программа направлена на защиту прав детей. “Основа моей программы заключается в защите прав детей, поэтому мы, скорее всего, эту программу будем проходить все вместе”, - сказала Окунская, объясняя, почему она пришла в ЦИК вместе со своими детьми.

Окунская отметила, что у нее нет конкурентов в округе № 223. “У меня нет конкурентов по одной простой причине. То, что я буду делать, может понять лишь человек, у которого есть дети и который прошел очень тяжелую судьбу. Человек, который знает, как помочь, а я пока не вижу среди своих конкурентов людей, которые имеют такую же тяжелую судьбу, как и я”, - сказала Окунская, отметив, что ее никто не финансирует, и все это делается усилиями людей, которые хотят что-то изменить в стране.

По словам Окунской, ей уже сегодня предоставляют бесплатные офисы в округе. “Потому я думаю, что мы справимся и без финансирования”, - сказала она.

Окунская отметила, что ее программа является очень близкой и понятной - это нарушение прав одиноких матерей и отцов, детей-инвалидов, сирот.

“Я уверена, что мы сможем принести пользу людям. Я как помогала людям, так и буду помогать, независимо от того, выиграем мы или нет”, - сказала Окунская.

Она также заверила, что не будет искать компромат на своих конкурентов. “Я для себя твердо решила, что не буду очернять оппонента, не буду искать на них компромат и не буду их обсуждать. Мой путь - это мой путь. И только люди могут принять решение, что им нужно из предложенных программ”, - отметила Окунская.

На данное время ЦИК приняла документы Окунской.