Окунская подала документы на регистрацию кандидатом в округе №223
Экс-супруга защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко Наталия Окунская уверена, что в случае своей победы на повторных парламентских выборах 15 декабря сможет принести пользу людям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам возле Центральной избирательной комиссии, куда принесла документы для регистрации ее кандидатом в народные депутаты.
Как сообщила Окунская, ее программа направлена на защиту прав детей. “Основа моей программы заключается в защите прав детей, поэтому мы, скорее всего, эту программу будем проходить все вместе”, - сказала Окунская, объясняя, почему она пришла в ЦИК вместе со своими детьми.
Окунская отметила, что у нее нет конкурентов в округе № 223. “У меня нет конкурентов по одной простой причине. То, что я буду делать, может понять лишь человек, у которого есть дети и который прошел очень тяжелую судьбу. Человек, который знает, как помочь, а я пока не вижу среди своих конкурентов людей, которые имеют такую же тяжелую судьбу, как и я”, - сказала Окунская, отметив, что ее никто не финансирует, и все это делается усилиями людей, которые хотят что-то изменить в стране.
По словам Окунской, ей уже сегодня предоставляют бесплатные офисы в округе. “Потому я думаю, что мы справимся и без финансирования”, - сказала она.
Окунская отметила, что ее программа является очень близкой и понятной - это нарушение прав одиноких матерей и отцов, детей-инвалидов, сирот.
“Я уверена, что мы сможем принести пользу людям. Я как помогала людям, так и буду помогать, независимо от того, выиграем мы или нет”, - сказала Окунская.
Она также заверила, что не будет искать компромат на своих конкурентов. “Я для себя твердо решила, что не буду очернять оппонента, не буду искать на них компромат и не буду их обсуждать. Мой путь - это мой путь. И только люди могут принять решение, что им нужно из предложенных программ”, - отметила Окунская.
На данное время ЦИК приняла документы Окунской.