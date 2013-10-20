Партия Йоббик выдвинула Украине несколько условий поддержки курса на ЕС

Со своими сторонниками встретились лидер партии Габор Вона, депутат Европарламента Бейла Ковач и глава кабинета национальной политики «Йоббик» Иштван Савои, сообщает Мукачево.нет.

Во время своего путешествия в Закарпатье представители партии "Йоббик" встретились с представителями церковных общин (римско-католической, греко-католической и протестантских), посетили Закарпатский венгерский институт, музей Береговщины, венгерскую гимназию в Берегово. Лидер венгерских праворадикалов Габор Вона также встретился с мэром города Берегово Золтаном Бабяком.

Во время пресс-конференции после завершения форума Габор Вона рассказал, что делегация провела переговоры с лидерами двух венгерских партий в Украине - организацией общества венгерской культуры Закарпатья(KMKSZ) и Демократического союза венгров Украины (UMDSZ), подчеркнув при этом, что "Йоббик" не намерен никоим образом влиять на деятельность этих политических организаций.

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Также лидер "Йоббика" раскритиковал официальный Будапешт, который, по его мнению, недостаточно заботится о заграничных венграх. Габор Вона сообщил, что за этот год он получил просто огромное количество жалоб от закарпатских венгров, особенно в отношении пересечения украинско-венгерской границы. Он также сказал, что за последние три года из-за слабости и нерешительности венгерских дипломатов в решении проблем венгров Закарпатья не было достигнуто никакого прогресса.

Иштван Савои в свою очередь пообещал лоббировать, чтобы венгерской гимназии в Берегово и другим учебных заведениям на Закарпатье с венгерским языком обучения была предоставлена дополнительная финансовая помощь.

Депутат Европарламента Бейла Ковач, который имеет свой собственный офис в Берегово, в свою очередь заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку в подписании ассоциации с ЕС только при выполнении определенных условий. Во-первых, беспрекословного выполнения «Закона об основах языковой политики», во-вторых, немедленного создания Притисянского округа на территории Закарпатской области, с включением туда населенных пунктов, где преобладает венгероязычное населения.

Напомним, что весной 2014 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. В нем, скорее всего, примут участие и закарпатцы, имеющие, кроме украинского, еще и гражданство Венгрии. Они будут иметь право отдать свои голоса только за партийные списки, а не за отдельных кандидатов. Таким образом, венгерская партия «Йоббик» является первой венгерской партией, которая начала неприкрытую политическую агитацию на территории Украины.

Лидеры «Йоббика» также посетили памятник на Верецком перевале, который установлен в честь 1100-й годовщины перехода венгерских племен через Карпаты, и развернули там свои знамена, протестуя таким образом против посягательства на монумент со стороны украинских националистов.