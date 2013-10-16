У Януковича есть претензии к руководителям местной власти

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«В ближайшее время мы будем подводить итоги регионов за этот год. Мы обсудим этот вопрос в узком кругу, у нас есть много претензий к главам областных государственных администраций, по отдельных есть очень негативные выводы, и это отдельный разговор, и он будет в ближайшее время», - сказал Янукович на выездном заседании Совета регионов в Борисполе Киевской области.

Президент отметил, что уже давно определены принципы работы и критерии оценки руководителей областей.

«И если наши председатели не отвечают этим критериям и оценкам, будем принимать решения и готовить предложения. Никого не нужно уговаривать работать. Мы много времени уже прошли вместе, чтобы не понимать, способен ли эффективно работать или нет, но от этого не должны страдать люди», - сказал Янукович.