Янукович хочет возродить судоходство на Днепре

Президент Украины Виктор Янукович требует от правительства разработать программу восстановления судоходства на Днепре для развития сельскохозяйственного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал на заседании Совета регионов в городе Борисполь Киевской области.

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«Товаропроизводители все больше, все громче говорят о том, что нам нужно восстанавливать судоходства на Днепре. С экономической точки зрения это очень выгодно. Сам Бог для нас создал такие условия, и если мы их не используем, то будет неправильно. Поэтому, Николай Янович, нужно включать эту программу», - сказал Президент.

Он отметил, что в Совете регионов принимают участие представители бизнеса, которые готовы вкладывать средства в расчистку русла Днепра.

По словам главы государства, для развития экономики важно не только собрать большой урожай, но и обеспечить его хранение и транспортировку. По убеждению Януковича, использования Днепра для перевозки сельскохозяйственной продукции будет содействовать развитию агропромышленного комплекса в целом.