Янукович хочет возродить судоходство на Днепре
Президент сделал соответствующее поручение Кабмину.
Президент Украины Виктор Янукович требует от правительства разработать программу восстановления судоходства на Днепре для развития сельскохозяйственного производства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал на заседании Совета регионов в городе Борисполь Киевской области.
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«Товаропроизводители все больше, все громче говорят о том, что нам нужно восстанавливать судоходства на Днепре. С экономической точки зрения это очень выгодно. Сам Бог для нас создал такие условия, и если мы их не используем, то будет неправильно. Поэтому, Николай Янович, нужно включать эту программу», - сказал Президент.
Он отметил, что в Совете регионов принимают участие представители бизнеса, которые готовы вкладывать средства в расчистку русла Днепра.
По словам главы государства, для развития экономики важно не только собрать большой урожай, но и обеспечить его хранение и транспортировку. По убеждению Януковича, использования Днепра для перевозки сельскохозяйственной продукции будет содействовать развитию агропромышленного комплекса в целом.