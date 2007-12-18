Еханурову звонил Ющенко

Нашеукраинец Юрий Ехануров скорее всего может поддержать лидера БЮТ Юлию Тимошенко на должность премьера.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Верховной Раде.

Так, по словам собеседника, Еханурову после его заявления звонил президент Виктор Ющенко по вопросу его голосования за Тимошенко.

Также после своего выступления перед Верховной Радой с Ехануровым достаточно долго общалась сама Тимошенко.

По словам источников УП, ей также удалось уговорить Еханурова.

Раньше Ехануров заявил, что пока не готов голосовать за Юлию Тимошенко на должность премьера, поскольку не согласована квота министров от НУ-НС.