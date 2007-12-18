Тимошенко обратится в суд

Кандидат на должность премьер-министра Юлия ТИМОШЕНКО намерена в суде обжаловать результаты голосования за ее кандидатуру на должность председателя правительства 11 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время рассмотрения вопроса о ее назначении на должность председателя правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что результаты первого голосования были фальсифицированы, «и я намерена доказать, что это было фальсифицировано».

Лидер БЮТ отметила, что это делалось для того, чтобы полностью разрушить демократическую коалицию.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время голосования о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Депутаты от фракции БЮТ обратились с просьбой в СБУ возбудить уголовное дело о препятствовании депутатам в их волеизъявлении.

Между тем пресс-центр СБУ 12 декабря сообщил, что специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ не выявила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.