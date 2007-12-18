Тимошенко вышла к трибуне ВР
10:54, 18 декабря 2007Политика
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Яценюк напомнил о представлении Президента
В Верховной Раде Украины началось рассмотрение вопроса о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК напомнил, что в парламенте есть представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.
В настоящее время Ю.ТИМОШЕНКО выступает с трибуны парламента.
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