Тимошенко вышла к трибуне ВР

В Верховной Раде Украины началось рассмотрение вопроса о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК напомнил, что в парламенте есть представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

В настоящее время Ю.ТИМОШЕНКО выступает с трибуны парламента.