На помилование Тимошенко надеяться бесполезно - регионал

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Евгений Мураев.

«На этом фоне странным выглядит заявление, распространенное пресс-службой «Батькивщины». Они напрасно думают, что кто-то будет решать проблему Тимошенко за них. Партия, которую формально возглавляет сама Тимошенко, а реально – Арсений Яценюк, фактически отказалась делать любые шаги навстречу созданию законодательной базы для освобождения Тимошенко. «Хотите освободить Тимошенко - делайте все сами!» - вот позиция «Батькивщины». Она контрпродуктивна. Это по сути ультиматум, на который никто никогда не согласится. Если «Батькивщине» не нужно лечение Тимошенко в Германии, то пусть так прямо и скажут», - обратил внимание политик, сообщает пресс-служба ПР.

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«Освобождение осужденных в Украине осуществляется в пределах норм Конституции Украины и Положения о порядке осуществления помилования. И если читать их внимательно, не сложно увидеть, чего не хватает для освобождения Тимошенко», - сказал депутат.

«Юлия Тимошенко не отбыла половину определенного судом срока наказания. Она не раскаялась в содеянном, не компенсировали нанесенный ущерб. Не много ли предусмотренных законом препятствий для помилования? Сейчас Тимошенко не имеет права на помилование и не может на него законно претендовать», - добавил политик.

«Кроме того, в судах рассматриваются еще два дела в отношении Тимошенко. Она, кстати, всячески избегает участия в судебном разбирательстве, поскольку знает, что против нее собрано достаточно доказательств, чтобы доказать ее вину еще по двум делам. Поэтому она затягивает рассмотрение дела», - отметил Евгений Мураев.

«Почему однопартийцы Тимошенко не хотят ничего сделать, чтобы помочь своему лидеру? Возможно потому, что Арсений Яценюк и его команда больше всего боятся увидеть Тимошенко в Германии. Ведь тогда она будет руководить «Батькивщиной», а не он. И для него это гораздо страшнее, чем провал евроинтеграции Украины. Поскольку такой вариант сводит на нет все его карьерные амбиции», - сказал парламентарий.

«В деле Тимошенко мяч на поле оппозиции. И они сами затягивают с инициативой и напрасно тратят драгоценное время, ведь изменения в законодательство не так быстро вносятся, а до вильнюсский саммита осталось всего 6 недель», - добавил он.

«И если из-за Тимошенко будет сорван вильнюсской саммит, вина за это ляжет на оппозицию, которая поставила в зависимость от судьбы Тимошенко судьбы 45 млн граждан и ничего не хочет делать, чтобы помочь своему осужденному лидеру», - подчеркнул Евгений Мураев.